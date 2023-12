We Become What We Behold เป็นเกมชี้แล้วคลิกที่สร้างโดย Nicky Case ในเกมความยาว 5 นาทีที่ไม่เหมือนใครนี้ ผู้เล่นจะบันทึกข่าวด้วยกล้องของตน การเลือกสิ่งที่จะรวมไว้และสิ่งที่จะแยกออกจากเฟรมจะกำหนดรูปทรงส่วนที่เหลือของเรื่องราวของจัตุรัสและวงกลม เริ่มต้นด้วยการจับความเข้าใจผิดเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างวงกลมกับสี่เหลี่ยม และดูว่าการตัดสินใจของคุณเพิ่มความตึงเครียดระหว่างมวลของวงกลมและสี่เหลี่ยมอย่างไร อาจกล่าวได้ว่าเกมนี้เผยให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียขยายความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ไปสู่สิ่งเลวร้ายได้อย่างไร ตอนนี้เดินหน้าและเริ่มทำงานของคุณจนกว่าจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องราวจะปรากฏต่อหน้าต่อตาคุณ (หรือเลนส์) คุณจะเลือกสันติภาพหรือความรุนแรงใน We Become What We Behold ลากตัวระบุกล้องไปรอบๆ แล้วคลิกเพื่อรับรูปถ่าย อย่าลืมถ่ายรูปที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญ We Become What We Behold สร้างสรรค์โดย Nicky Case นี่เป็นเกมแรกของพวกเขาบน Poki! อย่าลืมสนับสนุนนักพัฒนาบน Patreon

