Totems of Tag เป็นเกมกีฬาที่คุณเล่นดอดจ์บอลแบบเรียลไทม์ตามลำพังหรือเล่นกับเพื่อน กฎง่ายๆ ก็คือ การขว้างลูกบอลใส่คนอื่นจะเป็นการลบล้างชีวิตหนึ่งของพวกเขา เมื่อคุณไม่มีชีวิตเหลือ คุณจะตายและออกจากเกม ดังนั้นผู้ชนะคือผู้เล่นคนสุดท้ายที่ยืนหยัดได้ คุณและคู่ต่อสู้จะเริ่มต้นในสนามประลองอันหลากหลายที่เกมมีให้ มีโหมดเกมและแผนที่ที่แตกต่างกันที่คุณสามารถกำหนดค่าได้ ดังนั้นแต่ละเกมจึงให้ความรู้สึกสดใหม่และแตกต่าง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพลังอีกมากมายที่บังคับให้คุณต้องใช้ความคิด และประเภทลูกบอลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เกมมีความหลากหลาย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวางกลยุทธ์และสร้างสไตล์การเล่นของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถข้ามการเพิ่มพลังหลายๆ อย่างได้จนกว่าคุณจะพบอันที่มีประโยชน์ที่สุด Totems of Tag จะสนุกยิ่งขึ้นเมื่อคุณเล่นกับเพื่อน ๆ! ควบคุมพลังการขว้างของคุณโดยกดปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ และจัดเรียงเส้นโค้งโดยการหมุน ย้าย - ปุ่มลูกศร (ผู้เล่น 1), WASD (ผู้เล่น 2), UHJK (ผู้เล่น 3) ), FCVB (ผู้เล่น 4) ยิง - อวกาศ (ผู้เล่น 1), R (ผู้เล่น 2), O (ผู้เล่น 3), Z (ผู้เล่น 4) Totems of Tag สร้างโดย Pandaqi นี่เป็นเกมแรกของพวกเขาบน Poki! คุณสามารถเล่น Totems of Tag ได้ฟรีบน Poki Totems of Tag สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

