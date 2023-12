There Is No Game เป็นเกมไขปริศนาที่ยุ่งยาก (หรือไม่ใช่เกม) ฝ่าฝืนคำแนะนำเพราะไม่มีเกม! การผจญภัยแสนสนุกครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ งานทั้งหมดของคุณคือการเพิกเฉยต่อผู้บรรยาย! แตกชื่อเรื่อง เล่นด้วยไอคอนรูปลำโพง และปลดล็อคมินิเกม พยายามตามหาแพะ!

เว็บไซต์: poki.com

