Sniper vs Dinosaurs เป็นเกมยิงสามมิติที่ให้คุณใช้ปืนไรเฟิลซุ่มยิงเพื่อยิงไดโนเสาร์ สัมผัสประสบการณ์ความสนุกในการด้อมบนดาดฟ้าและกำจัดสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่วิ่งอยู่รอบแผนที่ คุณยังสามารถวิ่งไปรอบ ๆ และสะสมไอเท็มเพื่อใช้ในการพัฒนาการเล่นเกมของคุณ อัปเกรดอาวุธ และจ้าง Cuties ตัวใหม่ ๆ คุณอาจรู้จัก Cuties จากเกมอื่นๆ เช่น Cute Army หรือ A Cat Story ยิงหมวกไดโนเสาร์ทุกตัวให้กระเด็นออกไป เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีเป้าหมายที่ดีที่สุด! อย่าลืมสำรวจทุกพื้นที่ในไดโนปาร์ค ถ้ำสเตรนจ์ และเมืองใหญ่ คุณพร้อมสำหรับเกมสไนเปอร์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดแล้วหรือยัง? ไดโนเสาร์เหล่านี้ไม่ได้! จุดมุ่งหมายโดยใช้เคอร์เซอร์ของคุณและกดปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อยิง ซูม - คลิกเมาส์ขวากระโดด - Space bar (กดสองครั้งเพื่อกระโดดสองครั้ง) Sniper vs Dinosaurs สร้างโดย Cute Army เล่นเกมน่ารักอื่นๆ ของพวกเขาบน Poki: A Cat Story และกองทัพน่ารัก คุณสามารถเล่น Sniper vs Dinosaurs ได้ฟรีบน Poki คุณสามารถเล่น Sniper vs Dinosaurs บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เว็บไซต์: poki.com

