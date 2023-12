Run and Gun จาก Mad Pixel Ltd. เป็นเกมยิงปืนตามเลเวลสุดคลาสสิกที่แปลกใหม่ ภารกิจของคุณนั้นง่ายมาก: เอาชนะศัตรูของคุณเพื่อเข้าถึงบอสใหญ่และก้าวไปสู่ระดับต่อไป! อย่าลืมพยายามให้บรรลุเป้าหมาย เพราะคุณจะได้รับรายได้มากขึ้นจากการยิงหัวทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้คุณเก็บเหรียญเพื่ออัพเกรดชุดเกราะและปืนของคุณได้ แต่หากคุณพลาด การผจญภัยวิ่งหนีและยิงปืนของคุณอาจจบลง! เล่น Run and Gun บน Poki ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อสัมผัสประสบการณ์เกมอาร์เคดยิงที่น่าตื่นเต้นนี้! การควบคุม: เมาส์/สเปซบาร์ - ยิง เกี่ยวกับผู้สร้าง: Run and Gun สร้างโดย Mad Pixel Ltd. พวกเขายังเป็นผู้สร้าง Mad GunZ อีกด้วย

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Run and Gun อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง