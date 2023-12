Real Cars in City เป็นเกมจำลอง 3 มิติที่คุณต้องพิสูจน์ทักษะการขับรถของคุณในสนามแข่งที่มีเอกลักษณ์หลากหลาย ต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์หรือเพื่อน ๆ และรวบรวมดาวเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จ คุณสามารถใช้ดาวของคุณเพื่อปลดล็อกรถใหม่สุดเจ๋งได้ นอกจากดาวของคุณแล้ว คุณยังสามารถสร้างรายได้เพื่อใช้ในการปรับแต่งและปรับปรุงรถของคุณให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณมากขึ้น มียานพาหนะที่น่าประทับใจมากมาย โหมดผู้เล่นสองคน พื้นที่ขับขี่ฟรี และแม้แต่พื้นที่สนามรบที่มี Hot Pursuit อย่าลืมทำภารกิจเสริมให้สำเร็จเพื่อประหยัดเงินและซื้อรถในฝันของคุณ! คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นคนขับที่เก่งที่สุดในเมืองหรือไม่ Real Cars in City สร้างสรรค์โดย AYN Games พวกเขาสร้างเกมแข่งรถและขับรถสามมิติที่สมจริง เล่นเกมอื่นๆ ของพวกเขาบน Poki: Cyber ​​Cars Punk Racingคุณสามารถเล่น Real Cars in City ได้ฟรีบน Poki ขณะนี้ Real Cars in City สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Real Cars in City อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง