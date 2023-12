Princesses Emergency Room เป็นเกมแต่งตัวที่สร้างโดย Idea Studios เข้าร่วมทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลและช่วยเหลือเจ้าหญิงเหล่านี้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน! การล้มอย่างเงอะงะ ความหนาวเย็น... นี่คือโอกาสที่จะแสดงทักษะของคุณ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหญิงได้รับการปรับปรุงโฉมใหม่และออกจากโรงพยาบาลให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม! ใช้เคอร์เซอร์ของเมาส์เพื่อเลือก ลาก และเคลื่อนย้ายวัตถุไปรอบๆ ห้องฉุกเฉินของเจ้าหญิงถูกสร้างขึ้นโดย Idea Studio เล่นเกมอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki ได้ฟรี: Eliza Mall Mania, Just Married! โฮมเดโค, งานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบของฉัน, เซอร์ไพรส์วันเกิดยูนิคอร์น, เอลลีและเบ็น: เดตไนท์, การผจญภัยของมิรูนา: ฟิลเตอร์มาเนีย, ความสนุกสนานในเทศกาลเพื่อนซี้คนดัง, ปาร์ตี้วันเกิดเซอร์ไพรส์ของเอลลี, จากเจ้าหญิงสู่ผู้มีอิทธิพล, โปรไฟล์ Love Finder, ออลลี่ไป -school, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike Contest, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio และ Your Love CalculatorPrincesses Emergency Room สามารถเล่นได้ทั้งบนเดสก์ท็อปของคุณ และบนโทรศัพท์มือถือของคุณบน Poki ฟรี: Princesses Emergency Room

เว็บไซต์: poki.com

