Pop It Master เป็นเกมปริศนาออนไลน์ที่ผ่อนคลาย เกมดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากของเล่น Pop It ที่มีชื่อเสียง ในเกมนี้ เป้าหมายของคุณคือการกดป๊อปปิตเพื่อให้พวกมันแตกและปลดล็อคของเล่นสีสันสดใส ใส่ใจที่จะแตกทุกฟองและไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง! หากคุณรวบรวมของเล่นอยู่ไม่สุขครบ 80 ชิ้น คุณสามารถปลดล็อคโหมดลับได้ คุณพร้อมสำหรับประสบการณ์ป๊อปดิจิทัลที่น่าพึงพอใจแล้วหรือยัง? ไปข้างหน้าและเพลิดเพลินไปกับเสียงและความรู้สึกที่สงบเงียบสมจริงที่ Pop It Master นำเสนอ!ป๊อป - แตะหรือคลิกเมาส์ซ้ายPop It Master สร้างโดย Rad Brothers นี่เป็นเกมแรกของพวกเขาบน Poki!

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Pop It Master อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง