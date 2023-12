Mahjoctopus เป็นเกมปริศนาที่ผสมผสานส่วนสนุกของไพ่นกกระจอกและเกมไพ่คลาสสิกอย่างโซลิแทร์ ในเกมไขปริศนาใต้น้ำสุดอลังการนี้ คุณจะจัดเรียงแผ่นกระเบื้องตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ตรวจสอบหมายเลขบนช่องที่ด้านล่างของหน้าจอ และเลือกไพ่ใบใหม่จากกองจนกว่าคุณจะเจอหมายเลขที่อยู่ก่อนหรือหลังไพ่ การแตะที่ไทล์ที่ถูกต้องจะย้ายไทล์ไปที่ด้านล่างของแผงเกม รับไพ่เพิ่มเติมจากสำรับหากคุณไม่มีหมายเลขที่สามารถจับคู่ได้ หากคุณติดขัด อย่าลังเลที่จะใช้การเลิกทำการเพิ่มพลังหรือรับไทล์ อย่าลืมแตะที่สัตว์ทะเลลึกลับที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อรับความประหลาดใจ! ตรวจสอบหมายเลขบนช่องที่ด้านล่างของหน้าจอ และเลือกการ์ดใหม่จากกองจนกว่าคุณจะเจอตัวเลข ที่ไปก่อนหรือหลังมัน คุณสามารถแตะบนไทล์เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม Mahjoctopus สร้างโดย Adgard เล่นเกมที่น่าติดตามอื่นๆ บน Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng และ Merge to Million คุณสามารถเล่น Mahjoctopus ได้ฟรีบน Poki Mahjoctopus สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Mahjoctopus อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง