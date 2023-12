เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Look, Your Loot! บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

ดูสิ ของรางวัลของคุณ! เป็นเกมไพ่ที่รวมเอาโปรแกรมรวบรวมข้อมูลดันเจี้ยนและองค์ประกอบการเล่นตามบทบาทเข้าด้วยกัน คุณจะเริ่มต้นด้วยการ์ดของฮีโร่ของคุณที่ระบุพลังโจมตีและป้องกัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การ์ดของคุณ คุณจะได้รับสำรับที่สุ่มการเผชิญหน้าของคุณภายในดันเจี้ยนลึกลับที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์ ประสบการณ์ รางวัล และอันตราย สิ่งที่คุณต้องทำคือเลื่อนการ์ดฮีโร่ของคุณไปทางซ้าย ขวา ขึ้นหรือลง ไม่ว่าฮีโร่ของคุณจะผ่านการ์ดใดก็ตาม การ์ดนั้นจะโต้ตอบหรือต่อสู้กับการ์ดนั้น ใส่ใจกับคะแนนสุขภาพของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตายกับบอสที่แข็งแกร่งในเกม ผ่านดันเจี้ยน ปลดล็อคหีบ ดื่มน้ำอมฤต เก็บเหรียญ โยนลูกไฟ หลีกเลี่ยงกับดักที่มีพิษและหนามแหลม เอาชนะบอส ด้วยบอสแต่ละตัวที่คุณเอาชนะได้ คุณจะมีโอกาสอัพเกรดฮีโร่ของคุณเมื่อคุณแข็งแกร่งขึ้น ไปข้างหน้าและเริ่มสำรวจดันเจี้ยนที่เต็มไปด้วยอันตรายและเป็นปรมาจารย์ดันเจี้ยนขั้นสุดยอดใน Look, Your Loot!Move - WASD หรือปุ่มลูกศร (ปัดบนหน้าจอสัมผัส) คุณมีฮีโร่ 11 คนที่มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อเข้าถึงของปล้นให้ได้มากที่สุด พวกเขาได้แก่ Knight, Mage, Paladin, Thief, Ruiner, Dark Druid, Sir Lancelot, Berserker, Assassin, Plague Doctor และ Archer ดูสิ ของปล้นของคุณ! สร้างโดย Dragosha เล่นเกมเล่นตามบทบาทแอ็คชั่น 3 มิติอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki: Foggy Fox คุณสามารถเล่น Look, Your Loot! ฟรีบน Poki.Look ไอเทมของคุณ! สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือเช่นโทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

