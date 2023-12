Lands of Blight เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยที่คุณจะได้ควบคุมตัวละครที่จะโจมตีโดยอัตโนมัติทุกๆ สองสามวินาที และคุณต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงสัตว์ประหลาดที่ต่อเนื่องกัน เพียงแค่เดินไปรอบ ๆ พื้นที่และโจมตีสัตว์ประหลาดให้ได้มากที่สุดในขณะที่พยายามหลบหนีจากเงื้อมมือของพวกมัน คุณจะได้รับประสบการณ์และเพิ่มเลเวลเมื่อคุณกำจัดศัตรูนับไม่ถ้วน คล้ายกับเกมแนวโกงและเกมเล่นตามบทบาทอื่น ๆ และทุกครั้งที่คุณเลเวลเพิ่มขึ้น คุณจะปลดล็อคพาวเวอร์แบบสุ่มที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมของคุณ เลือกการเพิ่มพลังที่คุณจะได้รับเพราะมันจะส่งผลตามมา วางกลยุทธ์การพัฒนาฮีโร่ของคุณและให้แน่ใจว่าคุณเลือกเฉพาะพลังที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณตลอดทั้งคืน มีพลังเช่นการรักษา พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น รัศมีการโจมตีที่ขยายใหญ่ขึ้น และแม้แต่คาถาที่น่าตื่นเต้น เช่น ลูกไฟและสายฟ้าฟาด อย่าลืมกดหีบเพื่อปลดล็อครางวัลที่น่าประหลาดใจ! คุณสามารถเอาชีวิตรอดจนถึงรุ่งสางใน Lands of Blight ได้หรือไม่ ย้าย - WASD หรือปุ่มลูกศรESC - หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการหยุด Space bar - ยอมรับตัวเลือก Lands of Blight สร้างขึ้นโดย 7Spot Games เล่นเกมปริศนาอื่นๆ บน Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 และ Truck Loader 5คุณสามารถเล่น Lands of Blight ได้ฟรีบน Poki คุณสามารถเล่น Lands of Blight บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

