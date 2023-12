Just Park It 11 เป็นภาคที่ 11 ของซีรีส์ที่จอดรถแบบคลาสสิก ขับรถบรรทุกขนาดมหึมาผ่านถนนแคบ ๆ ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและการจราจรที่คับคั่ง ผ่านการจราจรโดยไม่ทำให้รถบรรทุกชนและจอดให้ถูกจุดและเติมเต็มเส้นทางที่วุ่นวายที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นคนขับรถบรรทุกจริงหรือไม่? จอดรถของคุณโดยไม่สูญเสียสุขภาพทั้งหมด เบรก - ปุ่มเว้นวรรค ไดรฟ์ - ปุ่มลูกศร Just Park It 11 สร้างขึ้นโดย Brain Software ลองเล่นเกมอื่นของพวกเขา Extreme Off Road Cars 3: Cargo บน Poki!

เว็บไซต์: poki.com

