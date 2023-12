House of Hazards เป็นเกมทักษะตลกที่สร้างโดย NewEichGames ใน House of Hazards คุณจะต้องแข่งเพื่อทำงานต่าง ๆ ภายในแฟลตให้สำเร็จ โดยที่คู่ต่อสู้จะคอยดูฝีเท้าของคุณแบบเรียลไทม์ และวางกับดักเพื่อเอาชนะคุณ หลีกเลี่ยงอุปสรรคอย่างโคมไฟที่ตกลงมาและตู้แขวนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของคุณและชนะในรอบนั้น ในทำนองเดียวกัน ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ของคุณทำภารกิจให้เสร็จสิ้นโดยการเปิดใช้งานกับดักของคุณเองในเวลาที่เหมาะสม ให้ความสนใจกับวงล้อแห่งโชคลาภในตอนท้ายของทุกรอบเพื่อเรียนรู้กฎของรอบต่อไป คุณพร้อมสำหรับช่วงเวลาอันตรายแล้วหรือยัง? House of Hazards เป็นเกมที่น่าติดตามมากจนควรมาพร้อมกับคำเตือน! ผู้เล่น 1 ผู้เล่น 2 House of Hazards สร้างขึ้นโดย NewEichGames ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเกมที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณยังสามารถเล่นเกมของพวกเขา Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers และ Ping Pong Chaos บน Poki

