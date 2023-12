Go Kart Go! Ultra!

สตาร์ทเครื่องยนต์ของคุณและเตรียมพร้อมที่จะ Go Kart Go! อัลตร้า! เลือกคนขับรถของคุณอย่างชาญฉลาดและแข่งไปรอบๆ Old Station, Central Park, Watermill Mine และอื่นๆ อีกมากมาย เล่นโกคาร์ทไป! อัลตร้า! บน Poki และสะสมดาวเพื่อปลดล็อคตัวละครใหม่ ลองใช้โหมดแข่งรถสำหรับผู้เล่นสองคนและแข่งขันกับเพื่อนของคุณ ลุ้นรับ Go Kart Go! ออนไลน์สุดยอดและรับสิทธิ์ในการคุยโม้ขั้นสูงสุด! การควบคุม: ผู้เล่น 1 ปุ่มลูกศร - คัดท้าย พื้นที่ - ใช้ไอเทม Shift - กระโดดและดริฟท์ Z - มองย้อนกลับไป Esc/P - หยุดชั่วคราว M - ปิดเสียง ผู้เล่น 2 ปุ่ม WASD - บังคับเลี้ยว ถาม - ใช้ไอเทม แท็บ - กระโดดและดริฟท์ อี - มองย้อนกลับไป Esc/P - หยุดชั่วคราว M - ปิดเสียง เกี่ยวกับผู้สร้าง: Xform Games มีฐานอยู่ในเนเธอร์แลนด์และยังเป็นผู้สร้างเบื้องหลัง Rally Point 5 อีกด้วย

