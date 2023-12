เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Go Go UFO! บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

Go Go Ufo เป็นเกมทักษะการแข่งรถจาก Nitrome คุณขับยานอวกาศขนาดเล็กจากด้านบน คุณจะต้องแม่นยำเป็นพิเศษในการเคลื่อนไหวของคุณจึงจะชนะการแข่งขัน ! คุณสามารถเป็นนักแข่งยานอวกาศที่เก่งที่สุดและไปถึงเส้นชัยก่อนได้หรือไม่ เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ด้วย WASD หรือปุ่มลูกศร Go Go Ufo สร้างโดย Nitrome เป็นเกมแฟลช และต่อมาจำลองใน HTML5 โดย AwayFL สำหรับ Poki เล่นเกมแฟลชอื่นๆ ของ Nitrome บน Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, ตัวทดสอบสีเขียว และตัวทดสอบสีน้ำเงิน

เว็บไซต์: poki.com

