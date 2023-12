Dana: Relics for Sale เป็นเกมแพลตฟอร์มที่คุณเป็นนักล่าวัตถุโบราณที่ได้รับมอบหมายให้นำวัตถุโบราณที่สูญหายไปจากพ่อค้าต่างๆ สำรวจป่าโบราณและวิ่งผ่านดินแดนรกร้างน้ำแข็งเพื่อค้นหาสมบัติล้ำค่า กระโดดข้ามศัตรูและอุปสรรค รวบรวมเหรียญและอัญมณี และรับกุญแจที่จะปลดล็อคประตูสู่การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น! คุณสามารถค้นหาโบราณวัตถุทั้งหมดในระดับที่ท้าทายหลายระดับแล้วขายมันทั้งหมดได้หรือไม่? อย่าลืมแชร์เกมนี้กับเพื่อน ๆ ของคุณ! ย้าย - A/D หรือปุ่มลูกศรกระโดด - W หรือ Space bar หยิบ/โยน - Z หรือ EDana: Relics for Sale สร้างขึ้นโดย Ulpo Media เล่นเกมอื่นของพวกเขาบน Poki: Grow Up the Catsคุณสามารถเล่น Dana: Relics for Sale ได้ฟรีบน PokiDana: Relics for Sale สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

