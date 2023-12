4th and Goal 2023 เป็นเกมอเมริกันฟุตบอลที่คุณเป็นกองหลังมืออาชีพที่นำทีมของคุณไปสู่ชัยชนะ ในภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์ยอดนิยมนี้ มีทีม กลยุทธ์ และการจัดทีมใหม่ล่าสุดใน Playbook ของคุณ ในฐานะควอเตอร์แบ็กของทีมฟุตบอลของคุณ คุณต้องโทรเพื่อทำคะแนนทัชดาวน์และเปลี่ยนพวกเขา เลือกบทละครของคุณจาก Playbook อย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถปลดบล็อกผู้เล่นคนอื่นเพื่อทำคะแนน และทำให้เป็นทีม! สร้างบิ๊กฮิต ทำทัชดาวน์ และเลือกบทละครที่สร้างขึ้นโดยผู้เล่นระดับมัธยมปลาย วิทยาลัย และนักฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันและในอดีต! เลือกการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจาก Playbook เพื่อเตรียมการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยม หรือพยายามคว้าระยะ 2-3 เมตรเพื่อตัวคุณเองแล้วเตรียมการเล่นอื่น แข่งขันในเกมชิงแชมป์เดียว ต่อสู้ผ่านทัวร์นาเมนต์เพลย์ออฟ และเตรียมพร้อมสำหรับซูเปอร์โบวล์ครั้งต่อไปในวันที่ 4 และเป้าหมายปี 2023! เป็นกองหลังของทีมฟุตบอลของคุณและทำประตูเพื่อทำทัชดาวน์และเปลี่ยนพวกเขา เลือกการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจาก Playbook เพื่อสร้างการส่งบอลที่ยอดเยี่ยม หรือลองคว้าระยะสองสามเมตรเพื่อตัวคุณเองแล้วตั้งค่าการเล่นใหม่ ย้าย - ปุ่มลูกศรส่ง/เล่น - A/S/DBoost - WSnap ball - Spacebarการนำทางเมนู - Mouse4th และ เป้าหมายปี 2023 สร้างขึ้นโดย Glowmonkey เล่นเกมกีฬาอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020 และ 4th and Goal ปี 2021 และอันดับ 4 และเป้าหมายปี 2022! เป้าหมายที่ 4 เป็นวลีในฟุตบอลที่ระบุว่าระยะห่างระหว่างแนวแย่งชิงกับโซนท้ายน้อยกว่า 10 หลา หมายความว่าทีมอยู่ห่างจากทัชดาวน์เป็นหลา หากทีมอยู่ในอันดับที่ 4 นั่นหมายความว่าพวกเขากำลังตั้งเป้าที่จะทำทัชดาวน์ คุณสามารถเล่นที่ 4 และ Goal 2023 ได้ฟรีบน Poki.4th และ Goal 2023 สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

