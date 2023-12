เล่นได้ทุกที่ เล่นง่ายทุกที่ทุกเวลา ตราบใดที่คุณเข้าสู่ระบบ คุณสามารถทำต่อจากจุดที่คุณค้างไว้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ปริศนาของคุณจะพร้อมใช้งานในแอปและบนเว็บ ปริศนารายวัน The Crossword: Crossword ในแอปเป็นปริศนาเดียวกับที่พิมพ์ทุกวันในหนังสือพิมพ์ New York Times ความยากเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ปริศนาวันอาทิตย์อยู่ในระดับกลาง (แต่ใหญ่ที่สุด) The Mini Crossword: The Mini เป็นปริศนาอักษรไขว้สั้น ๆ ที่คุณสามารถทำให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาที - เหมาะสำหรับเล่นในช่วงพักในแต่ละวัน Mini จะไม่เพิ่มความยากตลอดทั้งสัปดาห์และมีเบาะแสที่ง่ายกว่า Spelling Bee: กำลังแย่งชิงชุดที่แข็งแกร่งของคุณหรือไม่? เล่น Spelling Bee และดูว่าคุณสามารถสร้างคำด้วยตัวอักษร 7 ตัวได้กี่คำ ปริศนา Spelling Bee ใหม่มีให้บริการทุกวันเวลา 03.00 น. E.T. แพ็คปริศนาขนาดเล็กและ MIDI ดาวน์โหลดปริศนาที่มีธีมเหล่านี้และเพิ่มลงในคอลเลกชันของคุณ ปริศนาแรกในแต่ละแพ็คนั้นฟรี อย่าลืมกลับมาตรวจสอบแพ็คใหม่ ปริศนาที่ผ่านมา สมาชิก Crossword สามารถเล่น Crossword และ Mini ได้จากคลังข้อมูลของเราซึ่งย้อนกลับไปในปี 1993 คุณสมบัติที่จะช่วยคุณแก้ปัญหา ตรวจสอบหรือเปิดเผยช่องสี่เหลี่ยมคำไขว้ คำหรือปริศนาทั้งหมด หรือเปิดการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณไขปริศนาได้ เปิดใช้งานรูปแบบสีเข้มของเราเพื่อเล่นได้ตลอดเวลาของวัน จับเวลาตัวเองหรือปิดการใช้งานตัวจับเวลาเพื่อเล่นด้วยความเร็วของคุณเอง ลีดเดอร์บอร์ด กรอก Mini Crossword ประจำวันให้สมบูรณ์และเปรียบเทียบเวลาในการแก้กับเพื่อนของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นี้ แต่คุณจะต้องตั้งค่าบัญชี New York Times ฟรี หากคุณยังไม่มี

