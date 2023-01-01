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Google Snake

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เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Google ได้สร้างเกม HTML5 ออนไลน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมอาร์เคดสุดคลาสสิกอย่าง Snake เพื่อต้อนรับตรุษจีนปี 2013

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