D&D Beyond (DDB) เป็นชุดเครื่องมือดิจิทัลอย่างเป็นทางการและสหายเกมสำหรับ Dungeons & Dragons รุ่นที่ห้า DDB จัดทำหนังสือฉบับที่ 5 อย่างเป็นทางการของ Dungeons & Dragons เวอร์ชันออนไลน์ รวมถึงหนังสือกฎเกณฑ์ การผจญภัย และข้อมูลเสริมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือดิจิทัล เช่น เครื่องมือสร้างตัวละครและแผ่นอักขระดิจิทัล รายการสัตว์ประหลาดและคาถาที่สามารถจัดเรียงและกรองได้ เครื่องมือสร้างการเผชิญหน้า และส่วนขยาย Twitch แบบซ้อนทับแบบโต้ตอบ นอกเหนือจากเนื้อหา D&D อย่างเป็นทางการแล้ว ยังให้ความสามารถในการสร้างและเพิ่มเนื้อหาโฮมบรูว์แบบกำหนดเองอีกด้วย D&D Beyond ยังเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอ สตรีม และบทความต้นฉบับเป็นประจำ รวมถึงบทสัมภาษณ์ทีมงาน Dungeons & Dragons ตัวอย่างเนื้อหาและการเชื่อมโยง และการอัปเดตการพัฒนารายสัปดาห์ D&D Beyond เดิมดำเนินการโดย Curse LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Twitch อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2018 Fandom, Inc. ประกาศว่าได้ซื้อทรัพย์สินสื่อทั้งหมดของ Curse รวมถึง D&D Beyond

เว็บไซต์: dndbeyond.com

