Try it on AI ถือเป็นภารกิจในการสร้างอนาคตของการถ่ายภาพส่วนบุคคล WSJ ได้รับการขนานนามจาก WSJ ในฐานะผู้นำด้านโซลูชัน Visual AI เราได้เปิดตัวสตูดิโอถ่ายภาพ AI แห่งแรกของโลกในเดือนธันวาคม 2022 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและต้นทุนโดยไม่กระทบต่อความเป็นเลิศด้านการมองเห็น พร้อมทั้งนำเสนอคลังสไตล์ภาพบุคคลอันน่าทึ่ง โซลูชันสตูดิโอ AI ของเราจึงได้นำ โลกโดยพายุ ที่ Try it on AI เราเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับการนำเสนอด้วยภาพที่พูดถึงความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของตนเอง โซลูชันของเราตอบสนองทั้งนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการยกระดับโปรไฟล์ LinkedIn สื่อการตลาด การสร้างแบรนด์นายจ้าง โปรไฟล์โซเชียล และเว็บไซต์ด้วยภาพที่น่าทึ่งซึ่งสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับลูกค้าและลูกค้า ด้วยผู้คน 300,000 รายและบริษัทมากกว่า 1,000 แห่งที่ใช้ Try it on AI เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการมองเห็นแล้ว คุณก็สามารถเข้าร่วมการปฏิวัติได้แล้ววันนี้