รายงานชื่อเสียงของผู้บริโภค Token of Trust® เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้บริโภคในการพิสูจน์ตัวตนของตนต่อธุรกิจและผู้อื่น ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้แพลตฟอร์มข้อมูลประจำตัวของ Token of Trust เพื่อคัดกรองผู้บริโภคในระหว่างการเริ่มต้นใช้งานบัญชี เมื่อชำระเงิน หรือเมื่อใดก็ได้ตามคำขอ ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องยืนยันอายุของลูกค้าหรือไม่? ที่ตั้ง? ตัวตน? อย่าเหงื่อออก นั่นคือความพิเศษของเรา ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดค่าได้ของ Token of Trust ธุรกิจต่างๆ สามารถกำหนดลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริโภคที่มีความสำคัญในการจับภาพและตรวจสอบได้ จากนั้นจึงตั้งกฎสำหรับวิธีจัดการกระบวนการอนุมัติโดยอัตโนมัติ