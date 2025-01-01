ミンネ (minne)

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ミンネ แอปตลาดออนไลน์ที่รวมสินค้าทำมือจากผู้สร้างและแบรนด์กว่า 700,000 ชิ้น ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น.

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มินเน่ - minne.com ตลาดทำมือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น มีศิลปินและแบรนด์มากกว่า 700,000 ราย ชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเจอกับสิ่งที่คุณคิดว่าใช่

เว็บไซต์: minne.com

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