We Become What We Behold är ett peka-och-klicka-spel skapat av Nicky Case. I detta unika 5-minutersspel fångar spelaren nyheterna med sin kamera. Att välja vad som ska inkluderas i och vad som ska uteslutas ur ramen formar resten av historien om fyrkanterna och cirklarna. Börja med att fånga små missförstånd mellan en cirkel och en kvadrat, och se hur dina beslut ökar spänningen mellan massorna av cirklar och kvadrater. Man kan säga att spelet avslöjar hur sociala medier förstorar små skillnader till grova monstrositeter. Fortsätt nu och börja göra ditt jobb tills historiens klimax utspelar sig framför dina ögon (eller linser). Kommer du att välja fred eller våld i We Become What We Behold? Dra runt kameraindikatorn och klicka för att få ett fotografi. Se till att få unika och händelserika foton.We Become What We Behold skapades av Nicky Case. Detta är deras första spel på Poki! Se till att stödja utvecklaren på Patreon.

