Sniper vs Dinosaurs är ett 3D-skjutspel som låter dig använda ett prickskyttegevär för att skjuta dinosaurier. Upplev det roliga med att smyga på ett hustak och eliminera de gigantiska monstren som springer runt på kartan. Du kan också springa runt och samla saker att spendera på att förbättra ditt spelande, uppgradera dina vapen och anställa nya sötnosar. Du kanske känner till Cuties från andra spel som Cute Army eller A Cat Story. Skjut varje dinosauriehatt för att slå av den, så att du kan bevisa att du har det bästa målet! Se till att du utforskar alla områden i Dino Park, Strange Caves och Big City. Är du redo för det mest unika prickskyttespelet? Dessa dinosaurier är det inte! Sikta med markören och tryck på vänster musknapp för att skjuta. Zooma - Högerklicka med musen Hoppa - Mellanslagstangenten (tryck två gånger för att dubbelhoppa)Sniper vs Dinosaurs är skapad av Cute Army. Spela deras andra söta spel på Poki: A Cat Story och cute-armyDu kan spela Sniper vs Dinosaurs gratis på Poki.Sniper vs Dinosaurs kan spelas på din dator.

