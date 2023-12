Serious Scramblers är ett plattformsspel där du styr en karaktär som stiger nedför en farlig plattform. Har du modet som krävs för att falla i en mörk grop som kryper av hinder och monster? Allt du behöver göra är att gå till vänster eller höger för att falla på toppen av en plattform. Var dock försiktig, eftersom vissa plattformar har spikar, farliga varelser och andra fällor. Du har också förmågan att gå igenom ena sidan och komma ut från den andra. Använd denna gåva och planera ditt nästa drag innan du hoppar blint ner i gropen. Det finns olika nya karaktärer som du kan låsa upp med de mynt du samlar på dig under dina körningar. Gå vidare och gräv djupt ner i gropens djup och hitta chefen som lurar i djupet! Är du nere på att spela några Serious Scramblers? Flytta - Vänster/Höger eller A/DSerious Scramblers är skapad av Chinykian. Spela deras andra spel på Poki: Train-Top ManiaDu kan spela Serious Scramblers gratis på Poki.Serious Scramblers kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

