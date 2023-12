Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för Look, Your Loot! på WebCatalog för Mac, Windows, Linux.

Se, ditt byte! är ett kortspel som innehåller dungeon crawler och rollspelselement tillsammans. Du börjar med din hjältes kort som anger dess attack- och försvarsförmåga. Centrerat kring ditt kort kommer du också att få en kortlek som slumpmässigt slumpar dina möten i den mystiska fängelsehålan full av magi, erfarenhet, belöningar och fara. Allt du behöver göra är att flytta ditt hjältekort åt vänster, höger, uppåt eller nedåt. Vilket kort din hjälte än går igenom, kommer den att interagera eller slåss med det. Var uppmärksam på dina hälsopoäng så att du inte dör till en av de starka cheferna i spelet. Gå igenom fängelsehålor, lås upp kistor, drick elixir, samla mynt, kasta eldklot, undvik giftiga och spetsiga fällor, besegra bossar. Med varje boss du besegrar har du en chans att uppgradera din hjälte när du blir starkare. Fortsätt och börja utforska de farliga fängelsehålorna och bli den ultimata fängelsehålemästaren i Look, Your Loot!Move - WASD eller piltangenter (svepa på pekskärmen) Du har 11 hjältar med olika taktiker för att nå så mycket byte du kan. De är Knight, Mage, Paladin, Thief, Ruiner, Dark Druid, Sir Lancelot, Berserker, Assassin, Pest Doctor och Archer. Titta, din byte! är skapad av Dragosha. Spela deras andra actionrollspel i 3D på Poki: Foggy FoxDu kan spela Look, Your Loot! gratis på Poki.Look, Your Loot! kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

