Real Cars in City är ett 3D-simuleringsspel där du måste bevisa dina köregenskaper på olika unika racerbanor. Gå emot artificiell intelligens eller vänner, och samla stjärnor för att framgångsrikt slutföra lopp. Du kan använda dina stjärnor för att låsa upp coola nya bilar. Förutom dina stjärnor kan du tjäna pengar att spendera på att anpassa och förbättra din bil för att bättre passa din spelstil. Det finns många imponerande fordon, ett läge för två spelare, ett område för fri körning och till och med ett slagfältsområde med Hot Pursuit. Se till att slutföra sidouppdragen för att spara och köpa din drömbil! Har du vad som krävs för att bli den bästa föraren i stan? Real Cars in City skapades av AYN Games. De gör realistiska 3D-racing- och körspel. Spela deras andra spel på Poki: Cyber ​​Cars Punk RacingDu kan spela Real Cars in City gratis på Poki. Real Cars in City kan bara spelas på din dator för närvarande.

Webbplats: poki.com

