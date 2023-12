Kameleonten Greg är hungrig, och bara popcorn kommer att tillfredsställa honom! Hjälp Greg att fylla magen med sin favoritmat genom att lösa över 85 läckra, tuffa pussel i fem världar i Pull My Tongue. Dra Gregs tunga mot popcornen, men var noga med att undvika zapper, spikar och andra faror som blockerar hans väg! Om det inte räcker för att testa ditt pussel nous, finns det också 3 stjärnor i varje nivå av Pull My Tongue att samla in, så att du kan visa upp din skarpsinne OCH hjälpa Greg att ta ett gott mellanmål! Om skaparen: Pull My Tongue är skapad av solo-utvecklare David Marquardt baserad i Sverige. Davids andra spel inkluderar den oändliga pussellöparen Glitch Dash.

Webbplats: poki.com

