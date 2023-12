Princesses Emergency Room är ett utklädningsspel skapat av Idea Studios. Gå med i teamet av läkare på sjukhuset och hjälp alla dessa prinsessor med deras nödsituationer! Ett klumpigt fall, en förkylning... Det här är chansen att visa dina färdigheter! Se till att prinsessorna får en fantastisk makeover och lämna sjukhuset ser bättre ut än någonsin! Använd muspekaren för att välja, dra och flytta runt föremål.Princesses Emergency Room skapas av Idea Studio. Spela några av deras andra spel på Poki gratis: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, My Perfect Wedding, unicorns-birthday-surprise, Ellie and Ben: Date Night, Miruna's Adventure: Filter Mania, Celebrity BFFs Festival Fun, Ellie's Surprise Birthday Party, From Princess to Influencer, Love Finder Profile, ollie-goes-to -school, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike-tävling, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio and Your Love CalculatorPrincesses Emergency Room är spelbart både på ditt skrivbord och på din mobiltelefon på Poki gratis: Princesses Emergency Room

