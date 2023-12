Papa Louie: When Pizzas Attack är ett plattformsspel där du är på ett äventyr för att rädda Papa Louies kunder från den ökända lökringen. Dina kunder har förvandlats till sliskiga pizzamonster, och de behöver dig och din köksutrustning för att rädda dem. Ta tag i din trogna paddel- och pepparbomber och rensa en av 12 etapper som innehåller pizzamonster! Kom förbi Big Pauly för att fylla på med pepparbomber i utbyte mot mynt. Känner du pizzapaniken? Papa Louie: When Pizzas Attack utvecklades 2006 av Flipline Studios, ett amerikanskt spelutvecklingsteam. Senare portades den till HTML5 av AwayFL. Kolla in deras andra legendariska spel på Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria och Papa's Taco Mia. Det finns fyra huvudvärldar och de består var och en av tre stadier. Det finns totalt 12 steg i spelet: Multigrain fields, Pasta Jungle, Tomato Sauce City och Mine Field. Sergeant Crushida Pepper, eller Sarge, huvudantagonisten, och även mästaren över alla fiender i spelet. kan spela Papa Louie: When Pizzas Attack gratis på Poki.Papa Louie: When Pizzas Attack kan bara spelas på din dator för närvarande.

Webbplats: poki.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Papa Louie: When Pizzas Attack. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.