Plocka upp ditt svärd och gå in i ringen i Last Warriors! Välj din favoritkaraktär från en lista på åtta och slåss mot dina vänner. Varje krigare har sin egen specialitet. Haru the Ninja är till exempel väldigt snabb och kan hoppa väldigt högt, men hans attacker är inte lika starka som Kalah the Hunter. Prova varje fighter för att se vilken som passar din spelstil bäst! Om du spelar själv kan du gå in i turneringsläget! Här möter du alla Warriors en efter en. Endast den starkaste och skickligaste fightern kan ta sig till slutet och möta den sista bossen. Kommer du att kunna besegra dem och bli Champion of Last Warriors?

Webbplats: poki.com

