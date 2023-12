Day of Meat: Radiation är ett tornförsvarsspel som handlar om att hålla sig vid liv i en postapokapytisk ödemark. Efter att planeten förstörts av en domedagshändelse har radioaktiva monster börjat skapa förödelse. Det är din plikt att skydda dig själv och din bas från vågorna av läskiga monster som attackerar dig. Din bas kommer automatiskt att skjuta alla fiender, men ditt jobb är att utforska och uppgradera basen effektivt utan att bli överväldigad av horder. Upptäck och uppgradera nya vapen, anläggningar, projektiler, hälsoförnyelse, överraskande unika krafter och mycket mer! Var uppmärksam på att de uppgraderingar du tillämpar i Labbet kommer att vara permanenta. Så håll en bra balans mellan forskning i realtid och labbuppgraderingar, och se till att du snabbar på spelet när det behövs. Glöm inte att dela den med dina vänner för att se vem som kan hålla sig vid liv längre!Klicka eller tryck på en uppgradering längst ned på skärmen. Om knappen är grön har du tillräckliga medel för att undersöka den. Om det är rött måste du spara lite mer. Köttets dag är skapad av Lampogolovii. Spela deras andra lediga skjutspel på Poki: Day of Meat! Du kan spela Day of Meat: Radiation gratis på Poki.Day of Meat: Radiation kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

