4th and Goal 2023 är ett amerikansk fotbollsspel där du är en professionell quarterback som leder ditt lag till seger. I den senaste posten i den älskade serien finns helt nya lag, strategier och laguppsättningar i din spelbok. Som quarterback i ditt fotbollslag måste du ringa för att göra touchdowns och konvertera dem. Välj dina pjäser från spelboken klokt, så att du kan avblockera andra spelare för att göra ett försök och göra det till en laginsats! Gör stora hits, gör touchdowns och välj pjäser skapade av nuvarande och före detta gymnasie-, college- och professionella fotbollsspelare! Välj olika drag från spelboken för att skapa ett underbart passningsspel, eller försök att ta några meter åt dig själv och sätta upp ett nytt spel. Tävla i en enda mästerskapsmatch, kämpa dig igenom en slutspelsturnering och förbered dig för nästa Super Bowl i 4:e och Goal 2023! Bli quarterback av ditt fotbollslag och ring för att göra touchdowns och omvandla dem. Välj olika drag från spelboken för att skapa ett underbart passningsspel, eller försök att ta några meter åt dig själv och skapa ett nytt spel. Goal 2023 skapades av Glowmonkey. Spela deras andra sportspel på Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020, and 4th and Goal 2021, och 4:e och mål 2022! 4:a och mål är en fras i fotboll som indikerar att avståndet mellan scrimmagelinjen och slutzonen är mindre än tio yards, vilket betyder att laget är yards från en touchdown. Om ett lag är på sitt 4:e försök betyder det att de siktar på en touchdown. Du kan spela 4:e och Goal 2023 gratis på Poki.4th och Goal 2023 kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

