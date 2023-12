SPELA ÖVERALLT Det är lätt att spela var som helst, när som helst. Så länge du är inloggad kan du fortsätta där du slutade på vilken enhet som helst. Dina pussel kommer att finnas tillgängliga i appen och på webben. DAGLIGA PUSSEL Korsordet: Korsordet i appen är samma pussel som skrivs ut varje dag i tidningen New York Times. Det ökar i svårighetsgrad från måndag till lördag. Söndagspusslet är på mellannivå (men det är det största). Minikorsordet: Mini är ett kort korsord som du kan slutföra på några minuter - det är perfekt att spela under pauserna under dagen. Mini ökar inte i svårighetsgrad under veckan och har enklare ledtrådar. Spelling Bee: Är klättring din starka sida? Spela Spelling Bee och se hur många ord du kan göra med 7 bokstäver. Nya Spelling Bee-pussel finns tillgängliga varje dag klockan 03.00 E.T. MINI OCH MIDI PUSSELPACK Ladda ner dessa temapussel och lägg till dem i din samling. Det första pusslet i varje paket är gratis. Se till att du kommer tillbaka efter nya paket. TIDIGARE PUSSEL Korsordsprenumeranter kan spela korsord och mini från våra arkiv, som går tillbaka till 1993. FUNKTIONER SOM HJÄLPER DIG ATT LÖSA Kontrollera eller avslöja enskilda korsordsrutor, ord eller hela pusslet, eller slå på Autocheck för att hjälpa dig slutföra pusslet. Aktivera vårt mörka färgschema att spela när som helst på dagen. Tid dig själv eller inaktivera timern för att spela i din egen hastighet. LEDATIVOR Slutför det dagliga minikorsordet och jämför lösa tider med dina vänner. Du behöver ingen prenumeration för att komma åt den här funktionen, men du måste skapa ett gratis New York Times-konto om du inte har ett.

