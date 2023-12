Bonk är ett fysikspel för flera spelare, för upp till åtta spelare samtidigt. Tryck dina motståndare från kanten av nivån, den sista mannen som står vinner! Kämpa mot dina vänner eller vem som helst från var som helst i världen i last man standing eller lagbaserade matcher. Bonk.io är ett spel med strategi såväl som rå skicklighet, placera dig noggrant och att undvika en inkommande kollision kan vara lika effektivt som att slå in i dina fiender! Använd piltangenterna för att flytta och håll X för att göra dig tyngre. När du är tung har du mycket mer fart, så du kommer att slå fiender mycket längre, och du är mycket svårare att trycka runt. Men du kommer också att vara mycket mindre manövrerbar! Använd nivåredigeraren i spelet för att enkelt skapa dina egna kartor och spela sedan på dem! Spela på hundratals miljoner anpassade kartor skapade av communityn och ladda upp dina egna så att andra kan spela på dem. Använd snabbspelsfunktionen för att snabbt komma in i ett spel, eller skapa anpassade spel och ställ in det som du vill. Bonkio uppdateras ständigt med nya funktioner och förbättringar, så kolla in ofta! Och framför allt - ha kul!

Webbplats: bonk.io

