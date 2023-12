Totems of Tag är ett sportspel där du spelar dodgeball i realtid ensam eller med vänner. Reglerna är enkla: Att kasta en boll mot någon annan tar bort ett av deras liv. När du inte har några liv kvar dör du och är ute ur spelet. Så vinnaren är den sista spelaren som står. Du och dina motståndare kommer alla att starta på en av de olika arenor som spelet har att erbjuda. Det finns olika spellägen och kartor som du kan konfigurera, så varje spel känns fräscht och annorlunda. Det finns också en mängd olika power-ups som tvingar dig att tänka på fötterna, och unika bolltyper håller spelet varierat. Detta låter dig lägga strategier och komma på din egen spelstil. Du kan till exempel hoppa över flera power-ups tills du har hittat den mest användbara. Totems of Tag är mycket roligare när du spelar med vänner! Styr din kastkraft genom att hålla den utsedda åtgärdstangenten och ordna din kurva genom att rotera. Flytta - Piltangenter (Spelare 1), WASD (Spelare 2), UHJK (Spelare 3) ), FCVB (Spelare 4)Shoot - Space (Spelare 1), R (Spelare 2), O (Spelare 3), Z (Spelare 4)Totems of Tag skapades av Pandaqi. Detta är deras första spel på Poki! Du kan spela Totems of Tag gratis på Poki.Totems of Tag kan spelas på din dator och mobila enheter som telefoner och surfplattor.

Webbplats: poki.com

