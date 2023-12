Walmart Inc. ( ; tidigare Wal-Mart Stores, Inc.) är ett amerikanskt multinationellt detaljhandelsföretag som driver en kedja av stormarknader, lågprisvaruhus och livsmedelsbutiker, med huvudkontor i Bentonville, Arkansas. Företaget grundades av Sam Walton 1962 och bildades den 31 oktober 1969. Det äger och driver också Sam's Club-butiker. Per 31 juli 2020 har Walmart 11 496 butiker och klubbar i 27 länder, som verkar under 56 olika namn. Företaget verkar under namnet Walmart i USA och Kanada, som Walmart de México y Centroamérica i Mexiko och Centralamerika, som Asda i Storbritannien, som Seiyu Group i Japan och som Flipkart Wholesale i Indien. Det har helägda verksamheter i Argentina, Chile, Kanada och Sydafrika. Sedan augusti 2018 äger Walmart endast en minoritetsandel i Walmart Brasil, som döptes om till Grupo Big i augusti 2019, med 20 procent av företagets aktier, och private equity-företaget Advent International som äger 80 procent av företaget. Walmart är världens största företag efter intäkter, med 514,405 miljarder USD, enligt Fortune Global 500-listan 2019. Det är också den största privata arbetsgivaren i världen med 2,2 miljoner anställda. Det är ett börsnoterat familjeägt företag, eftersom företaget kontrolleras av familjen Walton. Sam Waltons arvingar äger över 50 procent av Walmart genom både sitt holdingbolag Walton Enterprises och sina individuella innehav. Walmart var USA:s största dagligvaruhandlare 2019, och 65 procent av Walmarts försäljning för 510,329 miljarder USD kom från amerikanska verksamheter. Walmart noterades på New York Stock Exchange 1972. År 1988 var det den mest lönsamma återförsäljaren i USA, och det hade blivit störst i termer av intäkter i oktober 1989. Företaget var ursprungligen geografiskt begränsat till södra och nedre Mellanvästern, men det hade butiker från kust till kust i början av 1990-talet. Sam's Club öppnade i New Jersey i november 1989, och den första butiken i Kalifornien öppnade i Lancaster, i juli 1990. En Walmart i York, Pennsylvania, öppnade i oktober 1990, den första huvudbutiken i nordöstra. Walmarts investeringar utanför USA har sett blandade resultat. Dess verksamhet och dotterbolag i Kanada, Storbritannien, Centralamerika, Sydamerika och Kina är mycket framgångsrika, men dess satsningar misslyckades i Tyskland och Sydkorea.

Webbplats: walmart.com

