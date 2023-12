Unsplash är en webbplats dedikerad till att dela bilder under Unsplash-licensen. Webbplatsen gör anspråk på över 207 000 bidragande fotografer och genererar mer än 17 miljarder fotovisningar per månad på deras växande bibliotek med över 2 miljoner foton. Unsplash har citerats som en av världens ledande fotowebbplatser av Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium och The Next Web. Unsplash låter fotografer ladda upp bilder till sin webbplats, som sedan kureras av ett team av fotoredigerare. De tillåtande upphovsrättsvillkoren på deras bilder har lett till att Unsplash har blivit en av de största fotoleverantörerna på internet, med medlemmarnas bilder som ofta förekommer i artiklar. Ändå väckte deras beslut att sluta använda en "noll"-licens för creative commons 2017 kritik, eftersom det tog omkring 200 000 bilder från allmänningen. Unsplash-licensen är inkompatibel med creative commons-licenser, vilket förhindrar användning på webbplatser som Wikipedia. I februari 2018 ändrade Unsplash sina licensvillkor för att begränsa försäljningen av foton utan att först uppdatera, modifiera eller på annat sätt införliva nya kreativa element i fotona, förbjuda försäljning av oförändrade kopior, inklusive försäljning av foton som utskrifter eller tryckta på fysiska varor. 2019 lanserades Unsplash for Brands, där annonsörer kan dela märkesbilder på Unsplash.

Webbplats: unsplash.com

