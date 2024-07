Unlearn.ai erbjuder ett AI-drivet verktyg känt som "Digital Twins" som syftar till att revolutionera klinisk forskning. Verktyget erbjuder hjälp med kliniska prövningar inom flera medicinska områden som spänner från neurovetenskap till immunologi till metabola sjukdomar. Digitala tvillingar, i huvudsak, är invecklade modeller som förutsäger patientens potentiella framtida hälsa. Verktyget fungerar genom att samla in en deltagares baslinjedata, köra denna insamlade data genom en AI-modell som har tränats på historisk data och skapa den "Digitala tvillingen". Detta verktyg har dubbla funktioner där det både kan förbättra studier i tidiga stadier, genom att förbättra förmågan att observera behandlingseffekter utan att lägga till fler patienter, samt påskynda studier i sena stadier, genom att förkorta tiden till inskrivning eftersom de kräver färre patienter för att uppnå samma kraft som traditionella kliniska prövningsdesigner. En annan egenskap hos "Digitala tvillingar" är dess förmåga att ge prognostiska poäng för varje patient i en randomiserad klinisk prövning. Detta ökar analysens kraft samtidigt som man följer riktlinjer från US Food and Drug Administration och European Medicines Agency. Dessa patient "tvillingar" används särskilt i TwinRCTs, kraftfulla försök med mindre kontrollgrupper, vilket förbättrar sannolikheten för att patienter får den experimentella behandlingen. Det här verktyget är ett innovativt och betydelsefullt hjälpmedel vid kliniska prövningar och leverans av personlig medicin.

Webbplats: unlearn.ai

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Unlearn. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.