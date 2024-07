Appar för anteckningar - Mest populära apparna

Google Keep

google.com

Google Keep är en anteckningstjänst utvecklad av Google. Google Keep lanserades den 20 mars 2013 och är tillgängligt på webben och har mobilappar för Android- och iOS-mobiloperativsystemen. Keep erbjuder en mängd olika verktyg för att göra anteckningar, inklusive text, listor, bilder och ljud. Använ...