Tusentals organisationer förlitar sig på AlertMedias hotintelligens och nödkommunikationslösning för att hålla sina människor säkra, informerade och anslutna under kritiska händelser. Med AlertMedia kan organisationer övervaka och identifiera potentiella hot nära deras folk, tillgångar och platser i realtid och sedan skicka mycket synliga varningar till vilken publik som helst på några sekunder. Vanliga frågor: Vem är de viktigaste användargrupperna för den här tjänsten? AlertMedias nödkommunikationslösning är byggd för att stödja organisationer i ett brett spektrum av branscher med anpassningsbara och kraftfulla funktioner för att hjälpa säkerhet, säkerhet, företagskontinuitet och ledande team kommunicerar effektivt under alla kritiska evenemang. Organisationer i mer än 130 länder, från småföretag till Fortune 500, räknar med AlertMedia för att skydda sina människor och företag. Vad används den här tjänsten i allmänhet för? AlertMedias moderna nödkommunikationsprogramvara är mer än bara ett traditionellt massaviseringssystem. Vår programvara integreras enkelt med dina interna system och kopplar hela din organisation så att du kan kommunicera med precision under en kris, nå snabbt någon storlek publik och bekräfta en resolution. Vår programvara stöder ett brett utbud av fall av organisatorisk användning som är utformade för att förbättra medarbetarnas säkerhet, mildra förlust och säkerställa affärskontinuitet, oavsett situationen. Vilka plattformar stöder denna tjänst? AlertMedia är en molnbaserad SaaS-plattform som erbjuder en intuitiv skrivbordsupplevelse tillgänglig i alla webbläsare utöver fullständiga infödda Android- och iOS-mobilappar. Vilka är vissa applikationer som denna tjänst vanligtvis används i tandem med? Informationssystem för mänskliga resurser (HRIS), Business Continuity Management & Planning Software (BCM), IT -incident/övervakningssystem, resehanteringssystem och mer. Integrerar denna tjänst med andra appar? Human Capital Management Software (HCM), Single Sign on Software Erbjuder denna tjänst ett API? AlertMedia erbjuder tillgång till vår hotintelligens- och nödkommunikationsprogramvara via ett RESTful API. Du kan distribuera anpassade kommunikationsramar eller integrera vår kommunikationsteknologi direkt med programvara i ditt teknikekosystem. Erbjuder denna tjänst guider, handledning och eller kundsupport? AlertMedia ger alla kunder en dedikerad kundframgångschef, praktisk implementeringsvägledning och 24/7 support utan extra kostnad. Du kommer också att ha tillgång till ett online -supportcenter, utbildningsvideor, kommunikationsmallar, lanseringsverktyg och mer. Hur ser priser ut? AlertMedia erbjuder flexibla prisalternativ för att hjälpa företag i alla storlekar att uppnå sina kommunikationsmål - utan några dolda avgifter. Prissättningen är baserad på publikstorlek, dina platser och andra variabler som är specifika för din organisation.