E-handelsplattformar - Mest populära apparna - USA

Zegashop

zegashop.com

Zegashop är en e-handelsplattform, genom vilken du kommer att kunna skapa en onlinebutik utan kodkunskap. Webbutiken bidrar till affärsvarumärke och försäljningsautomatisering. Zegashop tillhandahåller verktyg som SEO, webbplatsanalys, innehållshantering, sökordsforskning och konkurrentforskning. Med denna verktygslåda har du möjlighet att organisera onlineförsäljning och skala verksamheten. Du har möjlighet att använda den gratis i 15 dagar, under vilken all funktionalitet kommer att vara tillgänglig. Riktlinjer kommer att tillhandahållas och CMS-utbildning kommer att genomföras med relevant medarbetare. Support dygnet runt är tillgänglig, du kan kontakta support via Zegashop livechatt.