Demoautomationsprogramvara - Mest populära apparna - Vatikanstaten

Guideflow är den enklaste och mest avancerade plattformen för att skapa interaktiva produktdemonstrationer och guider på några sekunder. Fånga ditt flöde med vårt Chrome-tillägg (skärmdump- eller HTML-baserat), anpassa din interaktiva demo till ditt varumärke och anpassa den för varje användare eller lead. Dela din demo med alla, var som helst via offentliga länkar, bädda in widgets och mer. Analysera din publiks beteende med avancerade insikter. Interaktiva demos kan användas av olika team: - Försäljning: Låt inte dina leads vänta. Snabba upp din försäljningscykel genom att dela personliga interaktiva demos i uppsökande kampanjer, uppföljande e-postmeddelanden eller använd för livedemos. - Marknadsföring: Visa, berätta inte, och generera "aha"-ögonblicket. Öka konverteringar och stimulera kundernas intresse genom att bädda in produktdemonstrationer på din webbplats, sociala medier och e-postkampanjer. - Kundsupport: Gå bortom biljettköerna. Förbättra effektiviteten i din kundsupport med interaktiva guider som minskar friktionen och ökar tillfredsställelsen genom att bädda in produktdemonstrationer i din supportmail, livechatt, hjälpcenter eller kunskapsbas. - Utbildning och onboarding: Ta bort din manual. Utnyttja våra interaktiva handledningar för sömlös introduktion och utbildning. Förvandla inlärningsupplevelsen till en engagerande resa, så att du kan träna och ta med vem som helst från ditt team i vilken process eller vilket flöde som helst. - Produkt: Låt din produkt tala för sig själv. Visa upp nya funktioner, uppdateringar eller ändringsloggar i din produkt och e-postmeddelanden. - Partnerskap: Gör det möjligt för dina partners att försegla affären. Hjälp dina partners att förstå din produkt heltäckande genom interaktiva demonstrationer. Dela anpassade guider för deras behov och gör dem till din bästa säljare.