Zendata

zendata.dev

Full stack molndataskyddsplattform via integritetsskanning, övervakning och sanering i realtid för företag. Zendata är en full stack molndatasäkerhetsplattform designad för att hjälpa CISOs, DevOps och Compliance-team att bädda in integritets- och säkerhetskontroller och protokoll över sina tillgångar och SDLC. Eftersom datariskhantering fortsätter att prioriteras med GDPR, CCPA, HIPAA och SOC2, måste lösningar för integritetsefterlevnad analysera processer över webbplatser, applikationer och enheter i realtid med affärsinsikter genererade via maskininlärning och naturlig språkbehandling för att säkerställa regelhot och böter undviks. Zendatas konsument-, SMB- och mellanmarknadsplattformar är början på ett mycket större ETL-liknande utvinnings-, övervaknings- och saneringsspel där företag drar nytta av: * Global täckning: Oöverträffat jurisdiktionsstöd med kontinuerliga uppdateringar baserade på lagar i regioner * Support dygnet runt * Fortune 500 nivå Säkerhet och tillit