Samtyckeshanteringsplattformar - Mest populära apparna

Samtyckeshanteringsplattformar (CMP) används av företag för att officiellt registrera och hantera en användares samtyckespreferenser innan de samlar in, delar eller säljer användardata från onlineplattformar som webbplatser och appar som använder cookies, inbäddade videor och andra spårningstekniker. CMP-verktyg förser användare med omfattande information om hur deras onlineaktiviteter kan spåras, anledningarna till att dessa data samlas in och de specifika leverantörer och enheter som vill använda denna information. Därefter ger CMP:er användarna möjlighet att uttryckligen välja om de ska bevilja, neka eller återkalla samtycke för att deras onlineaktiviteter ska samlas in, användas eller marknadsföras av alla eller specifika enheter som är listade. CMP-leverantörer har laglig befogenhet att behålla användarens samtyckesdata, vilket gör det möjligt för dem att överföra samtyckesinformation till tredje part såsom annonsörer, utgivare och andra samarbetspartners innan laglig databehandling sker.