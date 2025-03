Clinked

clinked.com

Clinked är en molnbaserad klientportal och samarbetsverktyg. Det gör det möjligt för team, projektgrupper och företagskunder att alla samarbeta effektivt kring dokument och filer från en säker molnmiljö. Vi erbjuder tre huvudportalalternativ: 1. Lätt (från hyllan lätt anpassningsbar portal). 2. Bespoke (anpassad portal byggd på Clinked-infrastrukturen för dina specifika krav). 3. Virtuellt datarum. Alla portaler erbjuder ett brett utbud av funktioner, av vilka några listas nedan. Förbättra din företagsimage * Klinkad klientportal kan anpassas och vitmärkas. * Använd din egen URL, t.ex. https://clients.yourcompany.com. * Varumärkta inbyggda mobilappar är tillgängliga för Android och iOS. Samarbeta och kommunicera * Uppdatera kunder med aktivitetsströmmar i realtid och hantering av projektförlopp. * Tilldela uppgifter till enskilda gruppmedlemmar eller dela arbetsbelastningen med mer än en användare. * Ha effektiva diskussioner, kommunicera med @omnämnanden, direkt 1-2-1 och gruppchatt och mikrobloggtjänst. * Fulltextsökning. En säker kundportal * 256 bitars SSL under överföring och AES-kryptering i vila. * Tvåfaktorsautentisering för säker åtkomst till din lösning. * Kontoadministratörer kan se all användaraktivitet i revisionsspåret. Nr 1 FTP-alternativ * Dra och släpp filer och mappar för att dela stora filer. * Leta upp och ta fram filer och mappar med det universella sökfältet. * Se liveförhandsvisningar av dina dokument utan att behöva ladda ner dem. Integrationer * Inbyggd integration med Google Workspace. * Inbyggd integration med AdobeSign, DocuSign och JotForm. * Automatisera uppgifter och åtgärder med över 3 000 appar via Zapier. * Offentligt API. Helt anpassad portal byggd efter dina specifikationer * Byggd på robust Clinked ISO-certifierad infrastruktur. * Välj från ett brett utbud av befintliga funktioner. * Lägg till nya unika funktioner som ditt företag behöver. * Anpassat användargränssnitt för att passa ditt användningsfall och arbetsflöde. * Enkel designprocess. * Snabb leverans.