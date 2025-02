Klientportalprogramvara - Mest populära apparna - Slovakien

SuiteFiles

Skapa dokument, samarbete och signering allt på ett och samma ställe. SuiteFiles är kraftfull – men enkel – programvara för dokumenthantering för redovisnings- och professionella tjänsteföretag. Våra arbetsflöden är precis vad små till medelstora företag behöver för att växa tillsammans med sina kunder. Vi stödjer dina dagliga aktiviteter och integrerar med Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 och mer. Vi har ett uppdrag att ge företag av alla storlekar lösningar och tjänster av företagsklass som möter dem där de befinner sig i sin tillväxtbana. Resultatet? En användarvänlig, skalbar, robust plattform som ditt team och dina kunder faktiskt kommer att njuta av att använda. Våra produktutvecklings- och kundsupportteam är lyhörda – vilket innebär att du har människor som investerat i att du får ut det mesta av SuiteFiles. Med SuiteFiles tillgodoses dina dokumenthanteringsbehov och din IT-börda lyfts så att du kan öka fakturerbara timmar och stärka relationerna med dina kunder. Med 1000+ effektivitetsdrivna professionella tjänsteföretag som förbättrar sina verksamheter med SuiteFiles (och en förnyelsefrekvens på 99,6 %), är vi det självklara valet för dig. Avlägsna din verksamhet med kompletta arbetsflödeslösningar och omfattande integrationer som förbinder dig med branschledande appar. SuiteFiles omfattande funktioner och funktionalitet designades för team på 10 till 500 med dina anställdas tillfredsställelse i åtanke. Under åren har vi fulländat vår programvara för dina end-to-end-processer med integrationer, automatiseringar, signering och e-posthantering som eliminerar apphoppningen och flera prenumerationsavgifter du annars skulle behöva. Vi kombinerar enkel tredjepartsdelning med spjutspetssäkerhet utan att ta bort ditt dataägande. Vi har förenklat komplexiteten i att organisera, centralisera och utnyttja den information som ditt företag behöver för att utföra varje dag. Du bör ägna din arbetstid åt att betjäna kunder och växa ditt företag, inte slåss med filer. Så vi designade SuiteFiles med snabb, komplett datamigrering och onboarding för att få ditt team i drift på så lite som två dagar. Dessutom är vårt intelligenta gränssnitt lätt att använda och konsekvent förfinat. Genom att eliminera onödiga fram och tillbaka, processfördröjningar, samarbetskostnader och växla mellan flera verktyg ökar vår tidsbesparing. Våra kunder rapporterar att de sparar 5 timmar i veckan, per anställd. Det är 6 ½ heltidsveckor per anställd årligen!