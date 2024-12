Mest Populära Nyligen tillagda ALM Software Suites - Mest populära apparna - Nederländerna

Programvarupaket för programlivscykelhantering (ALM) underlättar utvecklingen av mjukvaruapplikationer från första idé till slutlig leverans. Dessa sviter skapar ett kollaborativt ekosystem där användare kan arbeta tillsammans och slutföra uppgifter för att skapa eller förbättra programvara. ALM-sviter etablerar processer för att designa, testa, distribuera och hantera mjukvaruapplikationer, och erbjuder integrerade funktioner för utveckling, kvalitetstestning, kravhantering och projektledning. Olika avdelningar kan använda ALM-sviter under hela processen att skapa programvara: utvecklare under skapandefasen och produktchefer eller kvalitetssäkringsledare för övervakning efter implementering. ALM-sviter är tillämpliga på en mängd olika programvaruprojekt och stödjer anställda i olika roller under utvecklingens livscykel. De integreras ofta med eller delar funktioner i projekthanteringsverktyg och kan inkludera eller ansluta till design- och utvecklingsprogramvara som integrerade utvecklingsmiljöer (IDE) eller prototypverktyg.