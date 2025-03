Token of Trust

Token of Trust® Consumer Reputation Reports är det enklaste sättet för konsumenter att bevisa sin identitet för företag och andra. Företag kan använda Token of Trusts identitetsplattform för att kontrollera konsumenter under kontointroduktion, i kassan eller när som helst på begäran. Behöver ditt företag verifiera dina kunders ålder? Plats? Identitet? Svettas inte – det är vår specialitet. Med Token of Trusts konfigurerbara arbetsflöden kan företag definiera konsumentidentitetsegenskaper som är viktiga att fånga och verifiera – sedan sätta regler för hur godkännandeprocessen ska hanteras automatiskt.